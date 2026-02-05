Повна окупація Донбасу коштуватиме росіянам щонайменше 800 тисяч загиблих військових – Зеленський

Президент також висловився про можливе замороження конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для захоплення сходу України росії доведеться витратити щонайменше два роки та втратити 800 тисяч своїх військових.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

"росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. З початку цієї війни вони не здобули жодної перемоги. А ми, українці, прекрасно розуміємо, яку ціну російська армія платить за кожен метр, кожен кілометр цієї землі. Вони не рахують людей, які гинуть", — наголосив глава держави.

На думку Зеленського, окупація сходу України коштуватиме росіянам 800 тисяч трупів: "На це знадобиться щонайменше два роки, і просування буде дуже повільним. На мою думку, вони не протримаються так довго".