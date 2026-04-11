Представники США та Ірану прибули для переговорів у Пакистані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Пакистану для участі в переговорах з Іраном щодо укладання угоди про завершення війни на Близькому Сході.

Про це проінформував Axios.

"Для Джей Ді це дуже важлива подія. Він вирушає на Суперкубок", – сказав Axios один з американських посадовців.

Зустріч планують провести 11 квітня в Ісламабаді. Сторони вестимуть переговори безпосередньо, а пакистанські офіційні особи виступлять як посередники. Axios назвав зустріч історичною – її проведуть уперше на найвищому рівні взаємодії між офіційними особами США й Ірану з 1979 року. Однак, як вважає ЗМІ, шанси на їхній успіх здаються низькими. Обидві сторони знають, що ризик провалу – це відновлення війни, але в них суперечливі уявлення про мир, зазначає Axios.

За даними американських джерел ЗМІ, Венс сам просив президента США Дональда Трампа про роль в іранській дипломатії. Ще однією причиною, через яку він очолив американську делегацію, за словами джерел, є ворожість між посланцями Трампа й іранцями після двох попередніх раундів переговорів. Однак деякі посадовці стурбовані тим, що скерування такого високопоставленого керівника може бути передчасним, оскільки для переговорів було зроблено занадто мало підготовчої роботи, пише ЗМІ.

На переговорах Венса супроводжуватимуть спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф і зять глави Білого дому Джаред Кушнер. До делегації також увійшли посадовці з Ради національної безпеки, а також держдепартаменту й міністерства оборони.

"Два заходи, про які сторони домовилися, ще не виконано: припинення вогню в Лівані й розблокування іранських активів до початку переговорів. Ці дві умови має бути виконано до початку переговорів", – написав спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф у X.

Незрозуміло, про які заморожені активи говорив Галібаф, наголошує ЗМІ. Під час переговорів у лютому адміністрація Трампа розглядала можливість розморозити $6 млрд, які зберігають на банківському рахунку в Катарі, і дозволити Ірану використовувати їх для купівлі продуктів і ліків.