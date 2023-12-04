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ПОЛІТИКА

Представники ЄС завтра розпочнуть обговорення щодо перемовин про членство України – ЗМІ

04 грудня 2023, 19:34
Представники ЄС завтра розпочнуть обговорення щодо перемовин про членство України – ЗМІ
Фото: Укрінформ
Зустріч послів є початком підготовки до грудневого саміту, на якому обговорять не лише євроінтеграцію України, а й щодо Молдови, Грузії, Боснії та інших країн.

Посли Європейського союзу вже завтра, 5 грудня, розпочнуть обговорення пропозиції розпочати переговори щодо вступу України до блоку.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією джерел видання, на зустрічі розпочнеться обговорення проекту угоди саміту лідерів країн Євросоюзу, що відбудеться 14-15 грудня.

Зустріч послів є початком підготовки до грудневого саміту, на якому обговорять не лише євроінтеграцію України, а й щодо Молдови, Грузії, Боснії та інших країн.

Журналісти уточнюють, що початковий проект рішення саміту містить формулювання: "Європейський союз вирішує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою".

Стосовно Грузії йдеться, що країна отримає статус кандидата в члени ЄС "при тому розумінні", що Тбілісі виконає умови.

У разі Боснії переговори повинні розпочатися "як тільки буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства", сказано в проекті.

Неназвані дипломати та чиновники ЄС заявили, що початковий проект рішення обов'язково зміниться.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та низки інших країн на шляху до вступу до Європейського союзу.

У звіті відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

Для такого рішення потрібна згода всіх країн-членів блоку. Питання обговорять на саміті лідерів країн ЄС, що відбудеться 14-15 грудня.

ЄС. Українаобговорення

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