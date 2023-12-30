Переговори щодо вступу України до ЄС можуть тривати кілька років — віце-президент Єврокомісії

Процес вступу України до Європейського союзу може зайняти кілька років.

Про це заявила віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова, повідомляє Novinsky

"Я б припустила, що йдеться про кілька років. Процедурно найближчими до ЄС країнами є Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже почалися переговори про вступ. Однак цього року ЄС точно не поповниться жодною країною, тому переговори не йтимуть так швидко", - заявила вона.

За її словами, ідея "повного членства або не членства" більше не актуальна.

"Ми визначили кілька сфер, у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не будучи його членами. Держави можуть налагодити цифрову взаємодію з ЄС, енергетику, транспортну інфраструктуру, ми можемо визнавати кваліфікацію одна одної, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоча і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане країною-членом", - наголосила Юрова.

Вона додала, що антиєвропейська риторика дасть змогу набрати багато політичних очок.

"Однак, коли вони потім сядуть за стіл переговорів, кожен лідер дасть зрозуміти, наскільки вигідно залишатися в Союзі", - наголосила віцепрезидентка.