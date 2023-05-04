Представниця президента в АРК розповіла, як видворятимуть громадян росії після деокупації Криму

росіян, які незаконно переїхали до Криму після російської окупації, будуть видворяти з України за індивідуальними рішеннями.

Громадяни росії, які незаконно прибули до Криму, будуть видворені з півострова за індивідуальними рішеннями, оскільки міжнародне право не передбачає колективне видворення.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

"Всі російські громадяни фактично є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію міняти її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до визволення території. Міжнародне право не передбачає колективне видворення – колективна депортація заборонена", – зазначила вона.

Представниця Зеленського додала, що йдеться про громадян росії, які незаконно в'їхали на територію України після 2014 року.

"Бо всіх українських громадян у Криму, які стали жертвами примусової паспортизації, ми визнаємо громадянами України, згідно з нашим законодавством. Це дуже важливо відзначити, бо російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, із Криму видворятимуть кримчан. Тому наголошую, що півострів мають залишити лише російські громадяни, які порушили умови в'їзду", – пояснила Ташева.

За її словами, пізніше вони матимуть змогу подати запит на проживання в українські міграційні органи. Певні категорії зможуть отримати посвідку на проживання на території України.

"Це стосуватиметься, наприклад, представників корінного народу, які є репатріантами. Це – тисячі людей, які у 2014 році розпочали процедуру набуття українського громадянства і не встигли цього зробити. Також це, наприклад, може стосуватися адвокатів політв'язнів, рідних незаконно ув'язнених, ще обмеженої категорії людей, які допомагали та підтримували весь час Україну", – підкреслила представниця президента Україна в Криму.