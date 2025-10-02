Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Прем’єр Албанії з гумором дорікнув Макрону за відсутність привітань із "мирною угодою"

02 жовтня 2025, 16:38
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Рама, звертаючись до Макрона, з усмішкою нагадав про заяву Трампа, який нібито "зупинив війну" між Албанією та Азербайджаном.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і президент Азербайджану Ільхам Алієв пожартували на адресу Дональда Трампа у розмові з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Відповідне відео публікує Time Balkan у X.

Під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Рама, звертаючись до Макрона, з усмішкою нагадав про заяву Трампа, який нібито "зупинив війну" між Албанією та Азербайджаном.

"Ви маєте перепросити нас обох, бо так і не привітали з мирною угодою, яку уклав президент Трамп... Він дуже наполегливо працював", — жартує албанський прем’єр.

Макрон відреагував сміхом і, жартома, вибачився: "Перепрошую за це".

Ще у вересні Дональд Трамп припустився помилки, заявивши, що саме йому вдалося владнати суперечку між Азербайджаном та "Албанією". Насправді ж тоді йшлося про врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту.

