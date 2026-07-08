Прем'єр Болгарії попередив про ризик ядерної відповіді росії через підтримку України

На цьому тлі він закликав якомога швидше сформувати умови для дипломатичного врегулювання та досягнення миру.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев стверджує, що Захід не зможе дати відсіч росії конвенційними засобами, та намагається залякати світ "ядерною відповіддю" рф.

Про це він заявив після прибуття на саміт НАТО в Анкарі.

На запитання, яке послання він хотів би адресувати путіну на тлі майже щоденних балістичних атак росії на Київ, Радев заявив: "Мій меседж простий: ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам".

Він також стверджував, що дії союзників суттєво підвищують ризик ескалації та ядерної відповіді з боку росії. "Це дуже небезпечно", – поскаржився прем'єр Болгарії. На цьому тлі він закликав якомога швидше сформувати умови для дипломатичного врегулювання та досягнення миру, вимагаючи не допустити нової хвилі ескалації.

Нагадаємо, Болгарія зупинила постачання зброї Україні після приходу Радева до влади.