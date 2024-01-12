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Прем'єр Британії прибув в Україну, де оголосить про £2,5 млрд допомоги

12 січня 2024, 09:51
Прем'єр Британії прибув в Україну, де оголосить про £2,5 млрд допомоги
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак підтвердив, що Сполучене Королівство надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024/25 роках.

Це на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Про це повідомила прес-служба уряду Британії.

Сьогодні прем’єр-міністр Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський підпишуть історичну Угоду між Британією та Україною про безпекову співпрацю.

"Країни G7 погодилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року; Великобританія є першою країною, яка уклала остаточну угоду", - йдеться в заяві британського уряду.

Ріші Сунак підтвердив, що Сполучене Королівство надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024/25 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

З названої суми щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів планується витратити на придбання й виробництво тисяч військових безпілотників: розвідувальні, ударні і морські дрони.

Ця технологія надасть Україні передові, перевірені в боях можливості для захисту своїх громадян і нападу на російські війська, що вторгаються на суші та на морі. Це буде найбільша доставка дронів в Україну з будь-якої країни, - зазначають в уряді Британії.

Ріші Сунак запевнив Україну в подальшій допомозі.

 

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