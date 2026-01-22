Прем’єр Чехії купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію

Андрей Бабіш сказав, що не може однозначно підтримати позицію ЄС щодо острова.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що придбав глобус, аби побачити, де саме розташована Гренландія, та визначитися з позицією щодо підтримки острова на тлі дискусій між США та Європейським Союзом.

Про це повідомляє видання Hospodářské noviny.

За словами Бабіша, наразі він не може чітко заявити про підтримку Гренландії з боку Чехії, оскільки Сполучені Штати є лідером НАТО, а конфронтація з Вашингтоном, на його думку, є контрпродуктивною.

Чеський прем’єр розповів, що купив глобус за 15 тисяч чеських крон (близько 600 євро), щоб краще зрозуміти географічне розташування острова.

"Такий гарний, великий, щоб я точно знав, де знаходиться Гренландія, і що "Орешник" летів би з росії до Білого дому 26 хвилин. А одинадцята хвилина – саме над Гренландією", – сказав Бабіш.

Він додав, що поділяє аргументи президента США Дональда Трампа щодо зростання загроз з боку росії та Китаю в Арктиці. Водночас прем’єр Чехії наголосив, що публічні заяви та взаємні звинувачення навколо статусу Гренландії не є ефективними.

"Виклики та декларації є безглуздими. Ми, безумовно, віддаємо перевагу угоді в рамках альянсу. Було б дуже прикро, якби це просто були якісь сварки", – зазначив Бабіш.