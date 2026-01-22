Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прем'єр Гренландії зробив заяву щодо "угоди Трампа"

22 січня 2026, 21:55
Фото: b.dk
Питання щодо Гренландії мають право вирішувати тільки Нуук та Копенгаген, а не НАТО.
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що не знає, про яку угоду з США йде мова. Питання щодо Гренландії мають право вирішувати тільки Нуук та Копенгаген, а не НАТО.
 
Про це пише видання DR, яке цитує заяву Нільсена під час пресконференції.
 
За словами Нільсена, він не знає, що саме міститься в цій угоді, про яку говорили генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп. Нільсен нагадав, що тільки Данія та Гренландія можуть укладати будь-які угоди в цьому питанні.
 
"Щодо угоди, я не знаю, що саме в ній є. Але я знаю, що зараз у нас є робоча група, яка працює над рішенням", - сказав він.
 
Нільсен додав, що Гренландія та Данія встановили "червоні лінії" - жодних зазіхань на територію, або на корисні копалини, які є на острові.
 
"Наскільки я розумію, вчорашні дискусії стосувалися спільної мети. Це саме те, про що ми домовилися: ми можемо робити більше для безпеки в Арктиці. Кілька днів тому представники Гренландії та Данії провели переговори з Рютте. Ми повідомили йому про наші "червоні лінії". Нічого про корисні копалини чи ресурси", - зазначив прем'єр Гренландії.
 
Нільсен також прокоментував слова Трампа про "повний доступ" до території Гренландії, нагадавши, що риторика США останніми тижнями була неприйнятною для мешканців острова. Проте він висловив надію, що робоча група зробить все можливе для відновлення конструктивних відносин.

 

