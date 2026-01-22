Прем'єр Гренландії зробив заяву щодо "угоди Трампа"

Питання щодо Гренландії мають право вирішувати тільки Нуук та Копенгаген, а не НАТО.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що не знає, про яку угоду з США йде мова. Питання щодо Гренландії мають право вирішувати тільки Нуук та Копенгаген, а не НАТО.

Про це пише видання DR, яке цитує заяву Нільсена під час пресконференції.

За словами Нільсена, він не знає, що саме міститься в цій угоді, про яку говорили генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп. Нільсен нагадав, що тільки Данія та Гренландія можуть укладати будь-які угоди в цьому питанні.

"Щодо угоди, я не знаю, що саме в ній є. Але я знаю, що зараз у нас є робоча група, яка працює над рішенням", - сказав він.