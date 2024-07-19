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Прем'єр Грузії сподівається на покращення відносин з ЄС після завершення війни в Україні

19 липня 2024, 17:55
Прем'єр Грузії сподівається на покращення відносин з ЄС після завершення війни в Україні
Фото: gettyimages.com
За словами Іраклія Кобахідзе, ЄС стане краще ставитися до його країни після заспокоєння ситуації.
Відносини Грузії з Європейським Союзом налагодяться після завершення війни в Україні.
 
Про це за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства у Великобританії заявив прем’єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, повідомляє NewsGeorgia.
 
За його словами, з учасниками саміту, зокрема, з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем і главою Європейської ради Шарлем Мішелем, він обговорив відносини Грузії та ЄС, питання розширення спільноти і поточний порядок денний.
 
"Моє загальне враження таке, що щойно в регіоні глобально зміниться і заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії істотно зміниться. Цей процес почнеться і до того, проте багато чого залежатиме від того, коли заспокоїться політична ситуація в регіоні", - сказав політик.
 
Він пояснив, що головною умовою для стабілізації ситуації в регіоні вважає закінчення війни в Україні.
 
"Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація в регіоні, і це позитивно відіб'ється загалом на політичній ситуації в нашому регіоні та ставленні до Грузії", - заявив Кобахідзе.
 
Нагадаємо, що наприкінці травня парламент Грузії остаточно ухвалив так званий "закон про іноагентів". Документ викликав багатолюдні народні протести в країні, опозиція вважає його калькою зі схожого російського закону, де його використовують для придушення інакомислення. Згодом через ухвалення закону про "іноагентів" і насильницький розгін масових акцій протесту процес євроінтеграції Грузії було призупинено.

 

ГрузіяЄвросоюзвійна в Україніросія окупанти

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