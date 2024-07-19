Прем'єр Грузії сподівається на покращення відносин з ЄС після завершення війни в Україні

За словами Іраклія Кобахідзе, ЄС стане краще ставитися до його країни після заспокоєння ситуації.

Відносини Грузії з Європейським Союзом налагодяться після завершення війни в Україні.

Про це за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства у Великобританії заявив прем’єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, повідомляє NewsGeorgia.

За його словами, з учасниками саміту, зокрема, з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем і главою Європейської ради Шарлем Мішелем, він обговорив відносини Грузії та ЄС, питання розширення спільноти і поточний порядок денний.

"Моє загальне враження таке, що щойно в регіоні глобально зміниться і заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії істотно зміниться. Цей процес почнеться і до того, проте багато чого залежатиме від того, коли заспокоїться політична ситуація в регіоні", - сказав політик.