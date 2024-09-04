Прем’єр Ірландії прибув до Києва

Це перша поїздка політика до України з моменту як він очолив уряд навесні цього року.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до України для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про повідомляє ірландський телеканал RTE.

Лідери обговорять війну росії проти України і підтримку України з боку ЄС і заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Прем'єр-міністр відреагував на черговий ракетний удар по Полтаві:

"Військовий удар росії і вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня".

Гарріс і Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Нагаддаємо, що навесні Ірландія визначилася з новим премʼєром.