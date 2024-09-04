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Прем’єр Ірландії прибув до Києва

04 вересня 2024, 11:23
Прем’єр Ірландії прибув до Києва
https://www.facebook.com/DeputySimonHarris/
Це перша поїздка політика до України з моменту як він очолив уряд навесні цього року.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до України для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про повідомляє ірландський телеканал RTE. 

Лідери обговорять війну росії проти України і підтримку України з боку ЄС і заявку Києва на вступ до Євросоюзу. 

Прем'єр-міністр відреагував на черговий ракетний удар по Полтаві: 

"Військовий удар росії і вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня".

Гарріс і Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Нагаддаємо, що навесні Ірландія визначилася з новим премʼєром.

 

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