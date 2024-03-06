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Прем’єрка Естонії пояснила свої слова про підтримку ідеї Макрона щодо західних військ в Україні

06 березня 2024, 18:53
Прем’єрка Естонії пояснила свої слова про підтримку ідеї Макрона щодо західних військ в Україні
Каллас Естонія
Вона також наголосила, що офіційний Київ не просить союзників про війська.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас зазначила, що коли казала про підтримку ідеї президента Франції Емманюеля Макрона щодо перебування іноземних військових в Україні, то не мала на увазі контингент для участі у бойових діях.

Про це повідомляє ERR.

Каллас зауважила, що і вона, і інші лідери говорили про присутність військових не як контингенту для участі у бойових діях. 

"Наші солдати не поїдуть туди воювати. Можу запевнити вас у цьому так, як і запевняли інші лідери", – сказала прем’єрка. 

Вона також наголосила, що офіційний Київ не просить союзників про війська, але просить про снаряди і ППО. 

"Щоб нам не довелось воювати, ми маємо продовжувати зусилля, яких вже докладаємо для того, щоб ця війна скінчилась в Україні, і це те, про що нас просять українці. Вони не просили солдатів, сухопутних військ. Вони просили про снаряди, ППО, про навчання військових – і все це ми робимо", – сказала Кая Каллас. 

На початку брифінгу окремі депутати почали вимагати від Каллас підтвердити, що в Україні точно немає естонських військовослужбовців "у будь-якому статусі чи ролі", та вимагати обіцянки, що естонські сили "не втручатимуться у жоден аспект війни в Україні", щоб не призвести до прямого зіткнення між Естонією і росією. 

Естоніядопомога арміїМакронвійна в Україніросія окупантикаллас

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