Прем'єрка Італії закликала Європу уникати конфлікту зі США через Гренландію

Мелоні закликала зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного.

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні під час закритих дискусій на саміті ЄС попередила колег про те, що протистояти президенту США Дональду Трампу - "погана ідея".

Про це повідомляє Politico.

Про таке попередження Мелоні розповіли чотири неназваних джерела видання. Також, за їхніми словами, глава італійського уряду заявила про те, що в разі конфлікту зі США Європа може втратити все.

Мелоні, як розповіли джерела Politico, закликала зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного або непередбачуваного, як його в приватному порядку характеризували деякі чиновники на тлі бурхливого початку 2026 року в міжнародних справах.

Водночас під час виступу після саміту ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що європейські лідери цього тижня засвоїли урок: протистояти Трампу твердо, але без ескалації - ефективна стратегія, якої слід дотримуватися й надалі.

Як зазначає видання, екстрений саміт ЄС було скликано у відповідь на погрозу Трампа запровадити тарифи проти восьми європейських країн через їхню незгоду з його вимогою встановити контроль над Гренландією, що належить Данії.

Нагадаємо, військові збройних сил Данії, яких відправили до Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку американської агресії проти острова.