Прем'єрка Італії застерегла ЄС від тиску на Трампа у переговорах з путіним

Мелоні запропонувала Рим як місце зустрічі Трампа, Зеленського та путіна, однак Макрон хоче, аби вона відбулася у Женеві.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні попередила про небезпеку щодо протистояння президенту США Дональду Трампу у питанні його перемовин з російським диктатором владіміром путіним.

Про це повідомила у своєму інсайдерському репортажі про вчорашню відеоконференцію європейських лідерів італійська газета Corriere della Sera, передає The Times.

Газета пише, що, на думку Мелоні, "ризик полягає в тому, що якщо Трампа атакувати, він зупинить все, фактично заявивши, що Україна не хоче миру, Європа не співпрацює, і зробить те, що хоче, а американці укладуть угоду безпосередньо з росією".

Крім того, за інформацією видання, Мелоні наголосила, що було б розумно, аби Трамп та Зеленський не проводили ще одну пресконференцію в Овальному кабінеті для того, щоб уникнути повторення суперечки, яка сталася в лютому. Своєю чергою, за словами політика, було б краще, якби лідери зробили окремі заяви для преси без запитань.

У Corriere della Sera також повідомили, що під час відеоконференції європейських лідерів, яка відбулася в неділю, було помітно напруження між Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Макрон був "не переконаний", коли Мелоні висунула ідею надання Україні гарантій безпеки - ідею, яку, за її словами, вона першою запропонувала. Натомість Макрон виступив за створення європейських сил стабілізації в Україні. Мелоні відповіла: "росія має 1,3 мільйона солдатів. Скільки ми маємо надіслати, щоб виконати це завдання?"", - нагадали у The Times.

Італійська газета додала, що Мелоні запропонувала Рим як місце зустрічі Трампа, Зеленського та путіна, однак Макрон хоче, аби вона відбулася у Женеві.

Зокрема помічники Мелоні анонімно розповіли для Corriere della Sera, що прем'єр-міністр Італії не високо оцінює відеоконференції лідерів Європи та вважає, що на них мало що вирішується. Водночас, за словами джерел, Макрон використовує таку нагоду, аби показати, "що він є справжнім лідером Європи".