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Прем'єр-міністр Японії розглядає можливість поїздки до України

27 лютого 2023, 16:50
Прем'єр-міністр Японії розглядає можливість поїздки до України
Прем'єр-міністр Японії — єдиний лідер семи найбагатших країн світу, який ще не відвідав Україну після початку повномасштабної війни.

До прибуття в Україну прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда цей візит залишатиметься таємницею як для громадськості, так і для японського політикуму. Це робиться з метою безпеки.

Про це повідомляє місцеве агентство Nippon, яке посилається на заяву голови комітету правлячої Ліберально-демократичної партії Цуєсі Такагі.

За його словами, Кісіда розглядає можливість відвідати українську столицю, але попередня парламентська процедура ускладнила йому здійснити раптовий візит з міркувань безпеки.

"Зазвичай у разі закордонного візиту парламент заздалегідь повідомляється, проте трапляються випадки, коли це не потрібно", - сказав Такагі.

Японія цього року головує у G7, до якої також входять США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Канада. Цьогорічний саміт лідерів G7 пройде в Хіросімі, і найважливішим питанням обговорення стане підтримка України. 

Візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіди до Києва важливий для успіху саміту Великої сімки у Хіросімі, запланованого на другу половину травня. Найважливішим пунктом зустрічі буде військова підтримка оборони України. Японське законодавство забороняє експорт зброї, і уряду в Токіо буде важко зайняти тверду позицію з цього питання.

 

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