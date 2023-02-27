Прем'єр-міністр Японії розглядає можливість поїздки до України

Прем'єр-міністр Японії — єдиний лідер семи найбагатших країн світу, який ще не відвідав Україну після початку повномасштабної війни.

До прибуття в Україну прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда цей візит залишатиметься таємницею як для громадськості, так і для японського політикуму. Це робиться з метою безпеки.



Про це повідомляє місцеве агентство Nippon, яке посилається на заяву голови комітету правлячої Ліберально-демократичної партії Цуєсі Такагі.

За його словами, Кісіда розглядає можливість відвідати українську столицю, але попередня парламентська процедура ускладнила йому здійснити раптовий візит з міркувань безпеки.



"Зазвичай у разі закордонного візиту парламент заздалегідь повідомляється, проте трапляються випадки, коли це не потрібно", - сказав Такагі.

Японія цього року головує у G7, до якої також входять США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Канада. Цьогорічний саміт лідерів G7 пройде в Хіросімі, і найважливішим питанням обговорення стане підтримка України.

Візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіди до Києва важливий для успіху саміту Великої сімки у Хіросімі, запланованого на другу половину травня. Найважливішим пунктом зустрічі буде військова підтримка оборони України. Японське законодавство забороняє експорт зброї, і уряду в Токіо буде важко зайняти тверду позицію з цього питання.