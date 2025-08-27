Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн, наголосив Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення.

Про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство (АЗЕРТАДЖ).

"Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн, і наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати" – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента, передбаченого у державному бюджеті на 2025 рік. Відповідальним за закупівлю та відправлення допомоги призначено Міністерство енергетики Азербайджану.