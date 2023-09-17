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ПОЛІТИКА

Президент Фінляндії вважає, що війна в Україні триватиме довго і все може піти несподіваними шляхами

17 вересня 2023, 19:03
Президент Фінляндії вважає, що війна в Україні триватиме довго і все може піти несподіваними шляхами
Джерело AP
Коментарі Нііністьо пролунали після кількох випадків виявлення уламків дронів – імовірно, російських – на території держави-члена НАТО Румунії.

Фінський президент Сауле Нііністьо застерігає Європу бути обачними щодо ризиків ескалації повномасштабної війни росії проти України.

Таку думку Нііністьо висловив в інтерв’ю The New York Times.

Президент Фінляндії вважає, що війна проти України триватиме довго, й хоча вторгнення росії в лютому 2022 року стало "тривожним сигналом" для Європи і НАТО, нині цей факт уже поступово забувається.

"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – сказав Нііністьо.

Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому росією Криму.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим", – вважає президент Фінляндії.

Коментарі Нііністьо пролунали після кількох випадків виявлення уламків дронів – імовірно, російських – на території держави-члена НАТО Румунії. Там нещодавно висловили готовність збивати невпізнані безпілотники, які залетять у румунський повітряний простір.

Фінляндіявійна в Українірф тероризм

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