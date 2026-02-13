Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Франції заявив про підготовку діалогу з путіним

13 лютого 2026, 11:59
Президент Франції заявив про підготовку діалогу з путіним
Фото: Укрінформ
Президент Франції наголосив, що до неї треба добре підготуватися.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що термінової потреби розмови з очільником кремля владіміром путіним немає, зараз важливішою є співпраця європейців.

Про це повідомляє Le Figaro.

Він також пояснив, чого Європа хоче добитися від путіна.

"Це не питання днів; ми готуємося. Я думаю, що перш за все нам потрібно зараз працювати над собою, над тим, про що ми хочемо просити", – сказав Макрон після неформального саміту в Бельгії.

Французький президент зазначив, що розмову з путіним зараз мають підготувати «серед європейців», аби "у потрібний час ми могли бути готовими".

"А чого ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але ми також хочемо деяких речей для європейців", – пояснив Макрон і додав, що серед пріоритетів питання процвітання Європи та архітектура безпеки. 

Раніше цього тижня Макрон вже згадував про відновлення діалогу з путіним. Зокрема, він стверджував, що ця розмова має бути "добре підготованою" з європейцями, але без "без занадто великої кількості співрозмовників".

ФранціявійнаВладімір ПутінпереговориЕмануель Макрон

