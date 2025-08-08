Президент ПАР провів переговори із Зеленським і путіним щодо миру в Україні

У канцелярії президента ПАР повідомили, що путін проінформував Рамафосу про поточний стан мирного процесу.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом рф владіміром путіним, обговоривши питання можливого мирного врегулювання війни в Україні.

Про це заявив Володимир Зеленський у Telegram та пресслужба президента ПАР.

За словами Зеленського, розмова з південноафриканським лідером була "дружньою та відвертою". Президенти обговорили шляхи досягнення миру між Україною та рф, зокрема наголосили на необхідності припинення вогню як передумови для реального діалогу.

Президент України також поінформував Рамафосу про свої контакти з президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн щодо майбутньої архітектури безпеки.

"Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це стосується не лише України, а й Європи та всього світу", — наголосив Зеленський.

За його словами, Рамафоса поділився інформацією про свою розмову з путіним, однак деталей Зеленський не розкрив.

У канцелярії президента ПАР повідомили, що путін проінформував Рамафосу про поточний стан мирного процесу. Зі свого боку, президент ПАР висловив підтримку мирним ініціативам, спрямованим на досягнення стійкого миру між Україною та росією.

У кремлі уточнили, що під час розмови путін також розповів про зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.