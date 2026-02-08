Президент Словаччини назвав помилкою передачу МіГ-29 Україні

Він також відкинув твердження колишньої урядової коаліції, що передані літаки були непридатними до використання.

Рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 було помилковим, оскільки на той момент Словаччина не мала для них повноцінної заміни.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні на своїй сторінці у Facebook.

Пеллегріні зазначив, що ще під час роботи прем’єр-міністром доручав зберігати боєздатність словацьких МіГ-29 до моменту, коли їх замінять нові американські літаки F-16.

"До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, за які на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів", - зазначив він.