росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині

08 лютого 2026, 14:19
росія вдарила по об’єктах
Фото: ДСНС України / Telegram
Є влучання, зруйноване обладнання.
Російські війська у ніч на 8 лютого вдарила дронами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Є влучання, зруйноване обладнання.
 
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
 
За даними глави ОВА, у Миргородському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків дронів, на кількох обʼєктах одного з підприємств виникли займання. Пожежі ліквідовано, постраждалих немає.
 
"Уночі росія знову вдарила по об’єктах Групи на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання.
Найголовніше - люди не постраждали", - повідомили у "Нафтогазі".
 
На місці працюють підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.
 
Зазначається, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти "Нафтогазу" з початку року.
 
"Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою", - додали в компанії.

 

