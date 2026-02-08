росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині

Є влучання, зруйноване обладнання.

Російські війська у ніч на 8 лютого вдарила дронами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Є влучання, зруйноване обладнання.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

За даними глави ОВА, у Миргородському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків дронів, на кількох обʼєктах одного з підприємств виникли займання. Пожежі ліквідовано, постраждалих немає.

"Уночі росія знову вдарила по об’єктах Групи на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання.

Найголовніше - люди не постраждали", - повідомили у "Нафтогазі".