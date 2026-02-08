Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський оголосив про нові санкції проти рф

08 лютого 2026, 13:13
Зеленський оголосив про нові санкції проти рф
Фото: з відкритих джерел
Обмеження торкнуться виробників ракет і дронів і фінансової сфери.
Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження нових санкцій проти компаній-постачальників компонентів і виробників російських ракет та дронів.
 
Про це він повідомив у соцмережах.
 
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.
 
"У ніч проти суботи росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій", — написав Зеленський.
 
Окрім того, санкції розширюють проти російського фінансового сектору. За словами Зеленського, у переліку є компанії, через які оплачуються постачання компонентів для виробництва російських ракет і дронів.
 
Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20 пакету санкцій Європейського Союзу.
війна в Україніросія окупантисанкціі проти росії

