Зеленський оголосив про нові санкції проти рф

Обмеження торкнуться виробників ракет і дронів і фінансової сфери.

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження нових санкцій проти компаній-постачальників компонентів і виробників російських ракет та дронів.

Про це він повідомив у соцмережах.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

"У ніч проти суботи росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій", — написав Зеленський.

Окрім того, санкції розширюють проти російського фінансового сектору. За словами Зеленського, у переліку є компанії, через які оплачуються постачання компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20 пакету санкцій Європейського Союзу.