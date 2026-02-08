ЗСУ перебувають у стані підвищеної готовності через активність білорусі на кордоні – Forbes

Водночас зараз Білорусь розпочала активні військові навчання, що може загрожувати Україні.

На минулому тижні президент білорусі лкашенко закликав провести комплексу перевірку боєготовності Збройних сил країни, аби переконатися, що армія відповідає стандартам.

Про це пише Forbes, під час цієї військової перевірки білоруські військові брали участь у навчаннях із використанням дронів та засобів РЕБ.

"З огляду на розвиток подій у ході поточних навчань з бойової готовності,лукашенко оголосив, що операція триватиме до весни. Білоруські резервісти також були призвані для участі в цих навчаннях", - підкреслили у матеріалі.

Водночас Україна помітила білоруську перевірку бойової готовності. Відомо, що впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення рф в Україну лукашенко допомагав російському диктатору путіну у війні. У лютому 2022 року блорусь дозволила російським окупантам здійснювати ракетні удари та атаки зі своєї території на північ України.

"Російське оборонне обладнання та боєприпаси також транспортувалися з рф до її солдатів, які воюють в Україні, залізничними мережами через білорусь. Крім того, російські солдати перебували в білоруських казармах, а в якийсь момент члени російської приватної військової компанії "Вагнер Груп", що фінансується державою, також були присутні в білорусі", - нагадали у Forbes.