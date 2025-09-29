Президент України: межі нашої держави визначає Конституція, а не кремль

Зеленський застеріг, що росія намагається відволікти увагу від війни в Україні та перевіряє, як далеко може зайти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія не зможе встановити нові кордони в Україні.

Про це він сказав під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він на територіальні поступки заради завершення війни, Зеленський наголосив, що межі України визначені її конституцією. "росія не буде встановлювати нові кордони в Україні", — підкреслив він. Президент додав, що залишається відкритим до дипломатичних переговорів, однак головною зброєю сьогодні назвав єдність України та Європи.

Зеленський застеріг, що росія намагається відволікти увагу від війни в Україні та перевіряє, як далеко може зайти. Він нагадав про нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Естонії, які назвав "випробуванням не лише для цих країн, а й для всього НАТО". За словами президента, росія навіть використовувала танкери у Балтійському морі для запуску дронів, що спричинило "серйозні порушення порядку в Північній Європі". "росія не повинна мати права вільно діяти в Балтійському морі", — наголосив він.

Глава держави також попередив про можливе загострення ситуації у Грузії та білорусі та закликав підтримувати Молдову після її парламентських виборів. Він підкреслив, що Європа має реагувати не лише на безпосередні загрози, а й пам’ятати про довгострокові політичні цілі.

Відповідаючи на запитання BBC про ризик нових російських атак на інші країни, Зеленський сказав: "Важко сказати. Ви бачили сигнали з Естонії, Польщі, Данії, Норвегії та Швеції". На його думку, повторювані порушення кордонів мають стати сигналом для рішучої відповіді.

Президент також наголосив на необхідності захищати держави колишнього СРСР і регіони, де росія втрачає вплив, зокрема Казахстан. "Я не можу сказати, що на думці у путіна, тому ми повинні бути готові захищатися та дивитися, куди він може піти", — підсумував Зеленський.