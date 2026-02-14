Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент України відповів на заклики до "замороження" війни

14 лютого 2026, 09:27
Президент України відповів на заклики до
Фото: Зеленський / Telegram
За словами президента Україна готова підтримати беззастережне перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто взяти й зупинити війну лише тому, що росія цього не хоче. Водночас президент США Дональд Трамп схиляє Україну до поступок, хоча країна вже зробила їх багато.

Про це сказав Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв'ю Politico.

"І є деякі сигнали з американської сторони, від президента Трампа, вони кажуть: "Послухайте, зараз час для компромісів. Ви можете зробити деякі кроки назустріч". Ми пішли на багато компромісів. путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже погодився", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна може забути, що росія вбила так багато людей, але ми готова підтримати беззастережне перемир'я. 

"І коли президент Трамп сказав: "Давайте просто укладемо перемир'я, просто, знаєте, заморожений конфлікт і так далі". І я сказав: "Так, це складно. Є багато питань до цієї ідеї, але, пане президенте, добре, ми підтримаємо беззастережне перемир'я. Так, звичайно", — констатував глава держави.

За даними джерел Financial Times під час зустрічі у Білому домі, яка відбулася 17 жовтня 2025 року, президент США Дональд Трамп закликав Зеленського прийняти умови росії щодо припинення війни. Він попередив, що глава кремля владімір путін заявив, що "знищить" Україну, якщо вона не погодиться. Розмова президентів неодноразово переростала в крики, Трамп "постійно лаявся" та майже дослівно повторив багато тез путіна.

