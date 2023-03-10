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Президентка Єврокомісії їде до США – Bloomberg

10 березня 2023, 12:10
Президентка Єврокомісії їде до США – Bloomberg
Фото: Главком
Урсула фон дер Ляєн говоритиме з Байденом про торгівлю, Україну і Китай.

Президент Джо Байден і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проведуть зустріч у Білому домі в п'ятницю на тлі торговельної напруженості і тиску, спричиненого війною в Україні.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Вони прагнуть уникнути торгового конфлікту після того, як США проштовхнули пакет заходів на суму 369 мільярдів доларів, спрямованих на підтримку розвитку чистих технологій. Очікується, що з цією метою вони домовляться про шлях, який дозволить європейським фірмам скористатися деякими субсидіями на акумулятори, що пропонуються лише виробникам у США.

Ймовірне перемир'я також відображає бажання обох лідерів продемонструвати силу трансатлантичного альянсу в підтримці України проти російського вторгнення.

США також хотіли б, щоб Європейський Союз наблизився до своєї більш яструбиної позиції щодо Китаю, особливо на тлі побоювань, що Пекін може зробити більше для підтримки москви. Проте ЄС, який намагається дотримуватися більш нюансованого підходу, не хоче говорити про нову холодну війну.

Зменшення запасів боєприпасів та іншого військового обладнання буде однією з тем дискусій про війну. ЄС намагається виробити стратегію нарощування виробництва, але залишаються питання щодо фінансування та інших деталей.

Союзники також обговорюють шляхи збереження тиску на росію. Вони поділилися аналізом країн, які підозрюються в тому, що допомагають москві обходити санкції. ЄС направляє свого посланця з питань дотримання санкцій до країн, в тому числі Об'єднаних Арабських Еміратів і, можливо, Туреччини, а також обговорює подальші ідеї щодо запобігання потоку компонентів і мікросхем, які можуть потрапити на озброєння російської армії.

У дещо більш віддаленій перспективі Вашингтон і Брюссель повинні домовитися про підхід до надання надійної фінансової підтримки Україні, а також про планування подальшого відновлення країни. ЄС, можливо, має більше бюрократичного впливу, щоб допомогти управляти мільярдами, які будуть витрачені на такий проєкт, але США захочуть відігравати центральну роль.

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