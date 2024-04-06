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Президентські вибори у Словаччині поляризовані війною в Україні – Le Monde

06 квітня 2024, 16:29
Президентські вибори у Словаччині поляризовані війною в Україні – Le Monde
Фото: dt.ua
Сьогодні проходить другий тур виборіві перш за все слугуватиме референдумом для проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який повернувся до влади в жовтні 2023 року.

Про це пише французький журнал Le Monde.

Голосування слугуватиме перш за все референдумом для проросійського прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, який повернувся до влади в жовтні 2023 року, повідомляють журналісти. 

За крісло президента в Словаччині змагаються кандидат від керівної коаліції, спікер парламенту Петер Пеллегріні та екс-міністр закордонних справ країни Іван Корчок. Останній активно критикує антиукраїнську позицію Фіцо, проводячи паралель із розгромом 1968 року Празької весни.

"Я побачив окупаційні війська Варшавського договору прямо тут з рук мого батька, і це вплинуло на все моє життя", - каже політик.

Хоч роль президента Словаччини є по суті "почесною", Корчок запевнив, що "завдяки сильному мандату, який випливає з прямих виборів", він може, у контексті співжиття з урядом, "пояснити, наскільки важливо для Словаччини залишатися частиною політичного Заходу".

"Таким чином він має намір продовжити спадщину нинішнього президента, лібералки Зузани Чапутової, яка вирішила не балотуватися на переобрання, виснажена токсичною політичною атмосферою, яка поширилася в країні після пандемії Covid-19 і війни в Україні", - йдеться в матеріалі. 

В країні, чиї 5,5 мільйони жителів сильно поляризувалися щодо росії, і яка стала однією з найбільш сприйнятливих до теорій змови в усьому Європейському Союзі, ці вибори стали "справжнім референдумом".

"Корчок був міністром закордонних справ уряду, який передав всю нашу зброю Україні, перетворивши Словаччину на колонію", - заявив віце-прем’єр в уряді Фіцо та член ультраправої партії SNS Томаш Тараба.

Там кажуть, що росія "не є агресором" в Україні, а підтримка Києва "лише сприяє ескалації напруженості".

 
вибориСловаччина

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