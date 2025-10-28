Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже у листопаді – Зеленський

Міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже у листопаді треба запустити програму контрольованого експорту української зброї

Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями.

Він оголосив, що міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.

Також Зеленський поставив завдання на кінець року маємо вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.