Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже у листопаді – Зеленський
28 жовтня 2025, 19:33
Фото: Зеленський / Telegram
Міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що вже у листопаді треба запустити програму контрольованого експорту української зброї
Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями.
Він оголосив, що міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.
Також Зеленський поставив завдання на кінець року маємо вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.