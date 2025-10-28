Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже у листопаді – Зеленський

28 жовтня 2025, 19:33
Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже у листопаді – Зеленський
Фото: Зеленський / Telegram
Міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що вже у листопаді треба запустити програму контрольованого експорту української зброї
 
Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями.
 
Він оголосив, що міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.
 
Також Зеленський поставив завдання на кінець року маємо вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.
експорт зброїросія окупантивійна в Україні

