Proof of Work, Proof of Stake, Delegated Proof of Stake: що це таке та яка між ними різниця

Однією з важливих характеристик криптовалют є децентралізація, водночас цифрові валюти стикаються з проблемою перевірки транзакцій без централізованого органу. Підтримувати цілісність транзакцій та забезпечувати довіру допомагають механізми консенсусу: Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) та Delegated Proof of Stake (DPoS).

Що таке Proof of Work?

Proof of Work — це алгоритм консенсусу, який прийняла мережа Біткоїн та велика кількість інших криптовалют, щоби запобігати подвійним витратам. PoW був представлений Сатоші Накамото у 2008 році.

PoW використовується для перевірки P2P-транзакцій без посередників. Транзакції перевіряються майнерами, які для забезпечення правильної та безпечної роботи мережі використовують значну кількість ресурсів. Також майнери створюють та перевіряють блоки транзакцій. Щоб отримати право на перевірку наступного блока, майнеру необхідно вирішити складні математичні завдання. Тоді він зможе додати свій блок у блокчейн та отримати винагороду за блок.

Що таке Proof of Stake?

Альтернативою Proof of Work став презентований у 2011 році Proof of Stake. PoS спрямований долати обмеження масштабованості мереж PoW. Цей алгоритм консенсусу має інший спосіб визначення того, хто перевіряє блоки транзакцій. В боротьбі за право перевірити блок валідатори PoS використовують власні криптоактиви.

Валідаторам необхідно зробити стейкінг — заблокувати певну кількість монет у конкретному смартконтракті блокчейну. Вибір протоколом PoS учасника для перевірки наступного блоку може здійснюватися випадково або залежно від стейкінгу. Вибраний валідатор із перевіреного блоку може отримувати винагороду — комісію за транзакцію.

Що таке Delegated Proof of Stake?

Модель консенсусу Delegated Proof of Stake, розроблена Деніелом Ларімером у 2014 році, сьогодні використовується в різноманітних блокчейн-мережах. Завдяки DPoS покращується масштабованість, ефективність та демократичне представництво під час валідації блокчейну.

У моделі DPoS власникам монет дозволяється голосувати за спостерігачів (улюблених виробників блоків). Це дозволяє власникам монет впливати на роботу мережі, а також стимулює виробників блоків діяти ефективно і чесно.

До переваг DPoS належать:

демократичне управління;

безпека;

масштабованість;

ефективність;

екологічна сталість;

гнучка та децентралізована структура.

До недоліків можна віднести потенційну централізацію та ризик змови.

Відмінності між механізмами консенсусу

Модель DPoS, як і PoS, використовує стейкінг криптовалют, але підхід до управління та валідації суттєво відрізняється. PoS забезпечує деяку централізацію, але може бути вигідним для багатих валідаторів. Завдяки DPoS навіть власники меншої кількості активів мають можливість впливати на управління мережею, це дозволяє запобігти централізації влади.

Порівнюючи DPoS з PoW, можна знайти значні відмінності в роботі, а також у вимогах до ресурсів та впливі на навколишнє середовище.

Постійне удосконалення механізмів консенсусу допомагає розвивати наступне покоління технології блокчейн. А криптовалютна біржа Binance допоможе трейдерам безпечно та ефективно торгувати віртуальними активами.