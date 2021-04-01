Припинити ввезення до України російських книжок можна після ухвалення відповідного закону

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) заявляє, що повне припинення ввезення на територію України російських книжок можливе лише після ухвалення відповідного закону.

"Повне припинення або обмеження ввезення на територію України російських книжок можливе лише шляхом ухвалення відповідного закону, який передбачав би ембарго на ввезення російських книжок із території РФ", - йдеться у повідомленні прес-служби Держкомтелерадіо, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на сьогодні видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з Росії відбувається відповідно до закону, який ухвалила Верховна Рада наприкінці 2016 року.

Зокрема, цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються виключно книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора.

"За весь час дії цього закону, а, відповідно, функціонування дозвільної системи, легальним шляхом до України не потрапила жодна книжка антиукраїнського змісту. Незважаючи на судові позови та погрози", - наголошують у відомстві.

За даними Держкомтелерадіо, з початку запровадження дозвільної системи у сфері ввезення до України книжок походженням із держави-агресора у 2017-2020 роках видано дозволи на ввезення понад 31 тис. найменувань видавничої продукції, серед якої переважають класична та дитяча література, світові бестселери. Більшість книжок, на ввезення яких надано дозволи, є російськими перекладами закордонних авторів. Частину дозволів видано на ввезення до України україномовних книжок українських видавництв, надрукованих у Росії.

Крім того, у відомстві нагадали, що з ініціативи Держкомтелерадіо рішенням РНБО були введені санкції стосовно дев’яти російських видавництв, які найбільше відзначилися випуском у світ літератури антиукраїнського змісту.

Держкомтелерадіо у 2020 році заборонило ввезення до країни з Росії шести книжок через пропаганду держави-агресора та комуністичного тоталітарного режиму і його символіки, а також не рекомендувало до ввезення 18 російських книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України.

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