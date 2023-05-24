путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у цій війні – міністр оборони Великої Британії

Також Міністр оборони Великої Британії підкреслив, що міжнародне право стосується всіх та не може діяти на когось окремо.

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що президент росії владімір путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв’язаній ним війні, а підтримка України партнерами залишатиметься непохитною.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Президент путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку він розв’язав, незважаючи на те, скільки він відправить на смерть російських солдат задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії”, – заявив Бен Воллес.

Він наголосив, що право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним. Також Міністр оборони Великої Британії підкреслив, що міжнародне право стосується всіх та не може діяти на когось окремо.

“Зараз росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз – F-16”, – сказав міністр оборони Великої Британії.

Бен Воллес підкреслив, що партнери будуть завжди стояти пліч-о-пліч з Україною не тільки у відсічі агресії, але й після війни.