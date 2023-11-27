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ПОЛІТИКА

путін не може вічно фінансувати свою війну, але після перемоги на виборах спробує – The Economist

27 листопада 2023, 15:13
путін не може вічно фінансувати свою війну, але після перемоги на виборах спробує – The Economist
Фото: REUTERS
Раніше у відповідь на будь-які проблеми вдома російський автократ починав війни, але тепер у нього немає такого варіанту дій.

У березні путін проведе президентські вибори, щоб продемонструвати суспільну підтримку його вторгнення в Україну, яке він влаштував два роки тому. Його досягнення за ці роки не можна недооцінювати. Сотні тисяч людей були вбиті, мільйони стали переселенцями.

Більшість з них - українці, які рятуються від російських ракет. Але до 1 мільйона освічених росіян, можливо, покинули свою країну, боячись репресій і мобілізації.

Про це пише The Economist.

путін задушив громадянське суспільство, що зароджувалося в росії, ізолював країну від Заходу, зробив її більш залежною від Китаю і посилив НАТО. Бюджет росії на 2024 рік передбачає збільшення військових витрат на 70%, до 6% ВВП і третини всіх витрат.

"путін вже давно позиціонує війну в Україні як частину боротьби росії проти Заходу, тож навіть якщо бойові дії стануть менш інтенсивними, витрати не зменшаться", - вважає видання.

Загострення на Близькому Сході, яке може змусити ціни на нафту підскочити, буде вигідним для путіна. Ці доходи дозволяють йому підтримувати видимість нормального життя вдома.

"Але чим довше триватиме війна, тим важче це буде робити. Для ведення тривалої війни росії потрібно більше солдатів, офіцерів і зброї. Це, в свою чергу, вимагатиме масової мобілізації і централізованого планування військового виробництва. Ні те, ні інше нелегко зробити в країні з поганою демографією і всепроникною корупцією", - йдеться в статті.

путін не матиме проблем з оголошенням себе переможцем виборів. Його проблеми можуть початися після того, як марність його війни викриє порожнечу його тріумфу. Це аж ніяк не даність.

"Але якщо надії путіна не виправдаються, Дональд Трамп не повернеться до Білого дому, а Україна продовжить отримувати підтримку, його проблеми лише посиляться. У минулому путін реагував на будь-яке падіння свого рейтингу, розпочинаючи війну. Але цей варіант вже йому не доступний", - пише видання.

війнаПутінрф тероризм

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