путін підписав указ про призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі

Призвані з запасу проходитимуть збори у різних військах.

російський диктатор владімір путін оголосив про призов громадян рф, які наразі перебувають у запасі, на військові збори.

Про це інформує кремлівське пропагандистське видання "РИА Новости".

В Указі диктатора вказується, що призвані з запасу будуть проходити збори у збройних силах, військах національної гвардії, органах державної охорони та ФСБ.

"Призвати у 2023 році громадян російської федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах російської федерації, військах національної гвардії російської федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться у повідомленні.