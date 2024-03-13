путін попереджає Захід: росія готова до ядерної війни

Разом з тим російський диктатор не готовий до серйозних перемовин навколо війни в Україні.

Про це пише агенція Reuters.

москва технічно готова до ядерної війни і якщо США відправлять війська до України - кремль вважатиме це значною ескалацією конфлікту.

"путін, виступаючи за кілька днів до виборів 15-17 березня, які, безумовно, дадуть йому ще шість років при владі, сказав, що він не бачить необхідності у використанні ядерної зброї в Україні", – пише видання.

Проте Reuters відзначає й іншу заяву путіна про те, що з військово-технічної точки зору рф готова до застосування ядерної зброї.

І якщо США розмістять свої війська на території росії чи України, москва прийме цей крок як втручання у війну.

Глава кремля надсилає подібні ядерні погрози в першу чергу для того, щоб налякати союзників України і відмовити їх відправляти сюди війська.

"Вашингтон заявляє, що не помітив серйозних змін у ядерній позиції росії, але публічні ядерні застереження путіна, які порушують надзвичайну обережність радянського керівництва щодо таких зауважень, посіяли занепокоєння у Вашингтоні", – повідомляє Reuters.

Журналісти пишуть, що подібні заяви лунають на тлі тез про те, що росія нібито готова до перемовин. Але серйозних намірів щодо цього москва не має.