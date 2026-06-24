Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін шантажує лукашенко для відкриття "другого фронту" – WSJ

24 червня 2026, 10:31
путін шантажує лукашенко для відкриття
Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: business.ua
кремль розглядає можливість використання сусідньої держави для масованих атак дронами та гібридних операцій проти країн НАТО.
росія посилила тиск на диктатора білорусі лукашенка, вимагаючи надати територію країни для відкриття нового фронту проти України. кремль розглядає можливість використання сусідньої держави для масованих атак дронами та гібридних операцій проти країн НАТО.
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
У матеріалі наголошується, що тиск на Мінськ триває з початку цього року. кремль розглядає небезпечну ескалацію через уповільнення російського наступу на Донбасі й путіну потрібні нові точки напруги.
 
За даними офіційних осіб США та Європи, кремль має конкретні цілі. Територія білорусі потрібна для:
 
  • постійних запусків дронів по українських об'єктах;
  • розширення лінії фронту в бік західних областей України;
  • відволікання резервів ЗСУ від критичних ділянок на сході.
 
білорусь можуть використати для провокацій проти сусідніх країн Альянсу. росія хоче підірвати підтримку України й перевірити реакцію НАТО. Минулого літа російські безпілотники вже залітали у повітряний простір Польщі. Тепер такі операції можуть стати системними, зазначає видання. У москві на лукашенка є чимало важелів впливу, а головний – гроші. Колишні співробітники розвідки підтверджують, що кремль використовує фінансовий зашморг.
 
Більшість розмов та переговорів від москви веде посол Борис Гризлов. Він контактує безпосередньо з лукашенком. Головний аргумент москви – повне припинення фінансової допомоги, а режим у Мінську критично залежить від цих вливань.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 24 червня 2026, 08:26
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Політика
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Переклад iPress – 23 червня 2026, 15:58
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 червня 2026, 08:27
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється