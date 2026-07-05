путін сильно перебільшив успіхи рф на фронті – ISW

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, ці заяви сильно перебільшені й абсолютно не відповідають реаліям бойових дій.

путін провів "постановочну" зустріч з військовим керівництвом, на якій заявив про значні російські успіхи на фронті, зокрема про нібито захоплення всієї Луганської області, а також захоплення Костянтинівки.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Однак, ці заяви сильно перебільшені й абсолютно не відповідають реаліям бойових дій, зазначають аналітики. Так, путін знову заявив, що російські війська захопили всю Луганську область і продовжують наступати по всій лінії фронту. Також стверджувалося, що найбільші темпи просування російських військ зараз фіксуються на Сумському, Харківському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Путін заявив, що російські війська захопили 133 населені пункти та понад 3000 квадратних кілометрів з 1 січня 2026 року. У свою чергу начальник Генштабу рф Валерій Герасимов стверджував, що російські війська захопили 29 населених пунктів і 636 квадратних кілометрів у червні 2026 року.