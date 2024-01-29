путін збирається до Туреччини, аби поговорити з Ердоганом про війну в Україні

Коли і де проходитиме зустріч двох президентів - наразі невідомо.

Очільник кремля путін готується відвідати Туреччини у лютому. Основна тема переговорів із турецьким лідером Реджепом Ердоганом - події в Україні.

Про це повідомив помічник путіна Юрій Ушаков, інформує російський Інтерфакс.

"Так, готується візит", - сказав Ушаков журналістам, відповідаючи у понеділок на запитання "Інтерфаксу", чи справді візит путіна до Туреччини готується у лютому.

Він зазначив, що "українська тематика буде як, напевно, одним із основних предметів переговорів". Однак він не повідомив про дату та усі теми зустрічі