путін знову готується використовувати зиму як зброю та атакувати енергетику України – Столтенберг

Генсек НАТО знову наголосив, що ППО має вирішальне значення для захисту держави.

ППО має вирішальне значення у захисті критичної інфраструктури України від російських атак під час зимового періоду.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Інтерфакс-Україна.

"За останні пару днів ми щойно отримали новини від Румунії, а також від Німеччини, і я очікую, що більше союзників з НАТО зроблять сьогодні подальші заяви про посилення підтримки України, тому що нам необхідно підтримувати та нарощувати підтримку", - сказав він журналістам.

Генсек НАТО знову наголосив, що ППО має вирішальне значення для захисту міст, економіки, критично важливої інфраструктури України.

"Зараз ми бачимо, що президент путін готується знову використати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну систему, газову інфраструктуру. Нам необхідно запобігти цьому, і, маючи досконаліші та покращені можливості протиповітряної оборони, це суттєво вплине на ситуацію", - додав Столтенберг.

Генсек зазначив, що союзники по НАТО збільшили виробництво та "постійно працюють над нарощуванням виробництва", щоб дозволити Україні продовжувати боротися та визволяти свою територію.