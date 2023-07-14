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путіну і його поплічникам можуть оголосити підозру до кінця 2023 року – генпрокурор

14 липня 2023, 19:45
путіну і його поплічникам можуть оголосити підозру до кінця 2023 року – генпрокурор
Фото: з вільного доступу
Українські прокурори уніфікують докази та розробляють стратегію розслідування злочину, скоєного найвищим керівництвом рф.

До кінця 2023 року може бути сформульовано модельну підозру щодо президента росії владіміра путіна та його спільників за злочини проти України.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Поки тривають перемовини з нашими країнами-партнерами щодо створення Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії найвищого керівництва російської федерації, ми вже починаємо роботу в Міжнародному центрі з переслідування за злочини проти України (ICPA), який із 3 липня вже працює в Гаазі у приміщенні Євроюсту", - сказав він.

За словами Костіна, разом із українськими прокурорами в ІСРА працюватимуть прокурори з країн-членів Спільної слідчої групи (JIT), також є рішення про направлення спеціального прокурора Міністерства юстиції США.

Головне завдання прокурорів, які працюватимуть в ICPA, - це збір доказів, їх уніфікація, розробка стратегії досудового розслідування злочину агресії.

"Я поставив завдання за пів року, тобто до кінця року, щоб у нас була модельна підозра щодо найвищого керівництва російської федерації за злочин агресії. Це серйозний виклик, але доказів зібрано досить багато", - повідомив генпрокурор.

Костін уточнив, що докази зібрано в межах кримінального провадження щодо злочину агресії, розслідуванням якого займаються безпосередньо в Офісі генпрокурора. Окрім того, відповідні докази мають також у своєму розпорядженні країни-партнери.

"Нам дуже важливо мати докази відповідної командної ланки відповідальності, тому що ми з вами розуміємо, хто до цього причетний, але ми повинні це довести процесуальним способом для того, щоб майбутній Спеціальний трибунал уже мав підготовлену базу для переслідування путіна і його спільників за злочин агресії", - резюмував Костін.

війна в Україніросія окупантиПутінпідозрагенеральна прокуратура

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