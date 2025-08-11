путіну треба було їхати на Київ по шосе: Трамп здивував усіх заявами на брифінгу

Американський президент розповів свою версію перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу 11 серпня пригадав власну версію перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, розповівши, як російські війська, на його думку, втратили шанс швидко захопити Київ. Він також поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з російським диктатором владіміром путіним і заявив про намір звести його за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, російські війська на початку вторгнення могли б дістатися української столиці всього за чотири години, рухаючись шосе. Однак один із російських генералів ухвалив інше рішення й повів колону через сільськогосподарські угіддя, де техніка загрузла в багнюці.

"Не знаю, хто цей генерал, але, знаючи владіміра (путіна – ред.), він уже точно не на посаді", – сказав американський лідер.

Трамп також торкнувся питання втрат України через російську окупацію. На його переконання, країна позбулася більшої частини своєї "прибережної лінії океану" — так він назвав узбережжя Чорного моря, значну частину якого росія окупувала разом із Кримом.

"Україна мала понад 1000 миль уздовж океану. Тепер залишилася лише невелика ділянка біля Одеси та трохи води", – заявив він, провівши паралель із ринком нерухомості, де прибережні території є найбільш цінними.

Говорячи про заплановану на 15 серпня зустріч із путіним, яка пройде на Алясці, президент США зазначив, що вона може стати "чимось великим".

"Відбудеться одне з двох: або буде гарна зустріч і ми зробимо крок уперед, або… я не уточнюватиму. Але я хотів би бачити припинення вогню дуже швидко, бажано негайно", – підкреслив він.

Трамп заявив, що після переговорів із путіним планує зателефонувати європейським лідерам, які, за його словами, вже "втомилися" від війни та хотіли б зосередити ресурси на власних державах. На його думку, саме він здатен зрушити ситуацію з місця, адже без його участі війна, як він вважає, "ніколи б не завершилася, поки не помре остання людина".

Крім того, президент США впевнений, що зведе Зеленського та путіна за один стіл переговорів.

"Наступна зустріч буде між Зеленським і путіним. Або – Зеленський, путін і я. Зрештою, я зведу їх в одній кімнаті. Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено", – наголосив він.

Слова Трампа вже викликали активне обговорення в мережі. Користувачі поширюють архівні кадри перших днів вторгнення, зокрема відео руху російської колони трасою М01 на Київщині, яке спростовує його версію про "поля та багнюку", адже там чітко видно, що війська йшли по асфальтованій дорозі та зазнавали значних втрат.

Заплановані переговори Трампа з путіним стануть першою їхньою особистою зустріччю після початку повномасштабної війни в Україні та, за задумом американського президента, мають стати кроком до мирного врегулювання.