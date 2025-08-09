Трамп назвав дату та місце зустрічі з путіним (оновлено)

Трамп заявив, що планує "почати з росії", але залишається оптимістичним щодо тристоронньої зустрічі.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що 15 серпня 2025 року у штаті Аляска проведе зустріч з російським диктатором владіміром путіним.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, назвавши подію "довгоочікуваною" та пообіцявши надати деталі згодом.

Помічник путіна Юрій Ушаков підтвердив підготовку до саміту, зазначивши, що місце зустрічі обрали невипадково — США та росія є "сусідами" через Берингову протоку, а Аляска та Арктика становлять взаємний економічний інтерес. За його словами, сторони бачать потенціал для масштабних спільних проєктів у цих регіонах. москва також розраховує прийняти наступну зустріч у росії, і Трампу вже передали офіційне запрошення.

Як повідомляє CBS News з посиланням на високопоставленого представника Білого дому, підготовка до саміту залишається гнучкою. Розглядається можливість, що до переговорів може приєднатися президент України Володимир Зеленський. Раніше Трамп заявляв про готовність зустрітися з обома лідерами, однак наразі планує почати переговори з путіним, висловлюючи при цьому оптимізм щодо потенційної тристоронньої зустрічі.

Радник путіна Кіріл Дмітрієв заявив, що на порядку денному можливе розширення співпраці США та росії у сферах охорони довкілля, інфраструктури та енергетики в Арктиці та поза її межами.

Очікуваний саміт відбуватиметься на тлі тиску Вашингтона на кремль з метою укласти угоду про припинення вогню в Україні. Це стане першою особистою зустріччю двох лідерів після переговорів Джо Байдена та путіна у Женеві в червні 2021 року — за пів року до повномасштабного вторгнення росії.

Оновлено

Аляска готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа та очільника кремля владіміра путіна. Про це губернатор штату Майк Данліві написав у соцмережі X.

"Я вітаю майбутню зустріч між президентом Дональдом Трампом і президентом росії путіним, яка відбудеться тут, у чудовому штаті Аляска", – написав Данліві.

За його словами, Аляска – це «найбільш стратегічне місце у світі», розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Губернатор Аляски також вказав на те, що штат відділяє від рф всього кілька миль (1 миля = 1,6 км. Тому, за словами Данліві, жоден інший регіон «не відіграє більш важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці».

"Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни. Цілком логічно, що обговорення глобального значення відбуваються саме тут. Протягом століть Аляска була мостом між націями, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", – додав Данліві.