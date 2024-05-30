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ПОЛІТИКА

Рада ЄС схвалила мита на зернові й олійні з території росії та білорусі

30 травня 2024, 15:14
Рада ЄС схвалила мита на зернові й олійні з території росії та білорусі
Фото: з вільного доступу
Рішення офіційно набуде чинності з 1 липня.

Рада ЄС ухвалила рішення щодо запровадження "заборонних" мит на зернові продукти, що імпортуються з росії та білорусі.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Згідно з ухваленим рішенням, будуть підвищені мита на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з росії та білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт цих продуктів.

Мита мають на меті практично зупинити імпорт зерна з росії та білорусі до ЄС, щоб запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинити російський експорт вкраденого українського зерна, а також не дозволити росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування війни проти України.

"Регламент підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні культури та продукти їх переробки, а також гранули з бурякового жому та сушений горох з російської федерації, а також з Республіки білорусь, на які наразі імпортери не сплачують жодних тарифів або сплачують їх за низькими ставками", – зазначив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Ці заходи стосуються товарів, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з рф або білорусі до ЄС. Вони не вплинуть на транзит через ЄС з обох країн до інших третіх країн.

Рішення офіційно набуде чинності з 1 липня.

Рішення про блокування імпорту зерна з території росії та білорусі було ухвалено у березні у розпал протестів європейських фермерів щодо екологічних правил та імпорту сільськогосподарської продукції з України.

У 2023 році росія експортувала до блоку 4,2 млн тонн зерна та олійних культур на суму близько 1,3 млрд євро. Ці мита ЄС позбавлять ще одного важливого джерела прибутку для російської економіки і, як наслідок, російської військової машини.

БілорусьзерноЄвросоюзросія окупанти

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