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Реакція топчиновників рф на атаку дронів на москву

30 травня 2023, 15:33
Реакція топчиновників рф на атаку дронів на москву
В росії вважають атаку безпілотників на столицю відповіддю на удар "по центру ухвалення рішень у Києві".

За атакою безпілотників на московський регіон стоїть Київ, заявив речник кремля Дмітрій Пєсков.

"Зрозуміло, що йдеться про дії "київського режиму" у відповідь на наш вельми ефективний удар по одному з центрів прийняття рішень. Цей удар мав місце у неділю", – сказав Пєсков.

За словами речника кремля, путін не планує виступати зі спеціальним зверненням після атаки безпілотників.

Прігожин же накинувся на Міноборони росії через атаку дронів на столицю. 

"Тварюки смердючі. Ви що творите? Ви, скоти, відривайте свої сра*и з кабінетів, у які вас посадили захищати цю країну. Ви є міністерством оборони. Ви не зробили ніх*ра, щоб наступати. Якого х*я ви допускаєте прильоти цих безпілотників у москву?" – заявив очільник ПВК "Вагнер".

Разом із тим, він відверто зрадів тому, що частина дронів атакувала елітні селища російських можновладців на Рубльово-Успенському шосе.

Уряд рф поінформував, що москву атакувало від 29 до 35 дронів. Частину збили, а частина влучила в різні об'єкти. 

"Три БпЛА долетіли до самої москви. Один із них влучив у багатоповерховий будинок на вулиці Атласова в Новій, два інших − у житлові будинки в районі Черемушки і на перетині Ленінського проспекту і вулиці Удальцова. На Ленінському проспекті безпілотник влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув", – повідомили росЗМІ.

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