Рензніков: Від часу проведення першого "Рамштайну" Україна отримала сотні ракет, гармат і САУ

Українські воїни наводять жах на ворога

Від часу проведення першого засідання групи у форматі "Рамштайн", який відбувся наприкінці квітня 2022 року, Україна отримала від партнерів сотні ракет, гармат та САУ.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Україна отримала сотні одиниць 105-мм та 155-мм артилерії та боєприпаси для них. Тільки 155-мм калібру у нас 7 типів гармат і САУ. Українські воїни наводять жах на ворога з допомогою точних та невідпорних ударів M142 Himars, M270 MLRS та MARS II. Ракети HARM вже лишають ворога без радарів", - зказав Резніков.

За його словами, компанію українським "Нептунам" склали ракети Harpoon, і ВМС України показали, на що здатен цей тандем.

Резніков відзначив і зрушення у сфері ППО/ПРО.

"Ми вже отримали від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК Iris-T, який невдовзі зробить наше небо безпечнішим. Ухвалено принципове рішення щодо комплексів NASAMS. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги. Це сталося лише за 4,5 місяця", - заявив міністр.

Водночас, за його словами, за 50 днів від часу проведення "Рамштайну-4", який відбувся у липні, і "Рамштайном-5" американські партнери оголосили 5 пакетів безпекової допомоги на загальну суму майже $5,5 млрд.

"Під час зустрічі було оголошено черговий пакет на 675 млн доларів, в якому містяться дуже важливі боєприпаси для HIMARS та інші речі, які стануть в пригоді під час активних дій", - поінформував міністр.

Резніков висловив особливу подяку міністру оборони США Ллойду Остіну та голові Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генералу Марку Міллі, внесок яких, за його словами, "складно переоцінити".

Як повідомлялося, контактна група з питань оборони України була створена у квітні з ініціативи Сполучених Штатів. Перша зустріч відбулася в німецькому Рамштайні наприкінці квітня 2022 року, після чого цей формат дістав назву "Рамштайн".

Нагадаємо, п'ята зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 8 вересня 2022 року.

Тоді, глава Пентагону Ллойд Остін завив, що Україна отримає від США пакет озброєння на 675 млн доларів, який включає гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту.

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