Рейтинг довіри Макрону впав до історичного мінімуму

В опитуванні Verian Group взяли участь 1000 осіб.

Рейтинг довіри до президента Франції Емманюеля Макрона становить лише 11 відсотків.

Про це свідчать результати опитування Verian Group, яке опублікувала щоденна газета Le Figaro.

11% довіри до французького президента – найнижчий показник, який коли-небудь фіксувала ця компанія.

Зазначається, що Емманюель Макрон, згідно з опитуванням, є найменш популярним президентом Франції за останні 50 років.

Попереднім рекордсменом був безпосередній попередник Макрона і його колишній начальник Франсуа Олланд, який наприкінці 2016 року, незадовго до оголошення про те, що він не буде балотуватися на другий президентський термін, досяг 11 відсотків.

За оцінкою Verian, Макрон і Олланд тепер ділять між собою звання найменш популярного президента Франції з початку 1970-х років, коли ця соціологічна компанія та її попередники почали проводити щомісячне опитування для Le Figaro.

Інші соціологічні інститути дійшли подібних висновків щодо падіння популярності Емманюеля Макрона після його непопулярного рішення про підвищення пенсійного віку та місяців політичного тупика, спричиненого його рішенням розпустити парламент після перемоги ультраправих на європейських виборах 2024 року.