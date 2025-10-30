Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рейтинг довіри Макрону впав до історичного мінімуму

30 жовтня 2025, 17:57
Рейтинг довіри Макрону впав до історичного мінімуму
Фото: з вільного доступу
В опитуванні Verian Group взяли участь 1000 осіб.
Рейтинг довіри до президента Франції Емманюеля Макрона становить лише 11 відсотків. 
 
Про це свідчать результати опитування Verian Group, яке опублікувала щоденна газета Le Figaro. 
 
11% довіри до французького президента – найнижчий показник, який коли-небудь фіксувала ця компанія.
 
Зазначається, що Емманюель Макрон, згідно з опитуванням, є найменш популярним президентом Франції за останні 50 років.
 
Попереднім рекордсменом був безпосередній попередник Макрона і його колишній начальник Франсуа Олланд, який наприкінці 2016 року, незадовго до оголошення про те, що він не буде балотуватися на другий президентський термін, досяг 11 відсотків.
 
За оцінкою Verian, Макрон і Олланд тепер ділять між собою звання найменш популярного президента Франції з початку 1970-х років, коли ця соціологічна компанія та її попередники почали проводити щомісячне опитування для Le Figaro.
 
Інші соціологічні інститути дійшли подібних висновків щодо падіння популярності Емманюеля Макрона після його непопулярного рішення про підвищення пенсійного віку та місяців політичного тупика, спричиненого його рішенням розпустити парламент після перемоги ультраправих на європейських виборах 2024 року.
війна в Україніросія окупантиЕмануель Макрон

Останні матеріали

Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється