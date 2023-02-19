рф може посилити ядерний шантаж, щоб зірвати візит Байдена до Європи – ГУР

Напередодні запланованого візиту президента США Джо Байдена до Польщі, який має відбутися 20-22 лютого, рф розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил.

За даними розвідки, напередодні візиту Байдена до Європи росія розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Станом на цей час підтверджена підготовка компонентів відповідних військ до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Встановлено, що в межах підготовки до навчань проведена перевірка системи централізованого бойового управління збройних сил рф "Моноліт". Зокрема, перевірені канали бойового управління, а сили та засоби стратегічних ядерних сил переведені у вищі ступені бойової готовності. Крім того, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведене бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність стратегічних ядерних сил до застосування.

За інформацією ГУР, серед іншого, на авіаційній базі "тамбов" росіяни розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

У ГУР МО припускають, що такі дії військово-політичного керівництва рф, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.

Як відомо, Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу 20-22 лютого. Візит буде присвячений річниці вторгнення рф до України.