Матеріали:
Теми:

рф може посилити ядерний шантаж, щоб зірвати візит Байдена до Європи – ГУР

19 лютого 2023, 16:24
рф може посилити ядерний шантаж, щоб зірвати візит Байдена до Європи – ГУР
Фото: Mind.ua
Напередодні запланованого візиту президента США Джо Байдена до Польщі, який має відбутися 20-22 лютого, рф розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил.

За даними розвідки, напередодні візиту Байдена до Європи росія розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Станом на цей час підтверджена підготовка компонентів відповідних військ до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Встановлено, що в межах підготовки до навчань проведена перевірка системи централізованого бойового управління збройних сил рф "Моноліт". Зокрема, перевірені канали бойового управління, а сили та засоби стратегічних ядерних сил переведені у вищі ступені бойової готовності. Крім того, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведене бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність стратегічних ядерних сил до застосування.

За інформацією ГУР, серед іншого, на авіаційній базі "тамбов" росіяни розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

У ГУР МО припускають, що такі дії військово-політичного керівництва рф, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.

Як відомо, Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу 20-22 лютого. Візит буде присвячений річниці вторгнення рф до України.

Останні матеріали

Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Політика
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2023, 19:14
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Політика
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2023, 23:14
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Політика
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 12:56
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється