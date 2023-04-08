рф поширює дезінформацію про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах, - МЗС Франції

Напередодні, речниця МЗС росії марія захарова заявила, що президент Макрон, як лідер країни-члена НАТО знає, скільки зробив альянс для дестабілізації ситуації в Україні.

Міністерство закордонних справ Франції звинувачує росію в дезінформації про позицію французів стосовно війни в Україні.

Про це повідомляє Anadolu.

Заступник речника МЗС Франції Франсуа Дельмас заявив, що росія займається поширенням дезінформації про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах.

Дельмас зазначив, що росія є агресором проти України у війні, а Київ захищає "свій суверенітет і свою територіальну цілісність".

Він додав, що під час останньої телефонної розмови із Зеленським Макрон підтвердив підтримку Францією України покласти край російській агресії.