рф поширює дезінформацію про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах, - МЗС Франції
Міністерство закордонних справ Франції звинувачує росію в дезінформації про позицію французів стосовно війни в Україні.
Про це повідомляє Anadolu.
Заступник речника МЗС Франції Франсуа Дельмас заявив, що росія займається поширенням дезінформації про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах.
Дельмас зазначив, що росія є агресором проти України у війні, а Київ захищає "свій суверенітет і свою територіальну цілісність".
Він додав, що під час останньої телефонної розмови із Зеленським Макрон підтвердив підтримку Францією України покласти край російській агресії.