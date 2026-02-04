рф вже багато років атакує європейські супутники – Єврокомісія
04 лютого 2026, 18:11
ICEYE
У ЄС готують відповідь на таку проблему.
росія намагається перехоплювати супутники європейських країн.
Про це під час брифінгу заявив прессекретар Єврокомісії Тома Реньє.
Коментуючи матеріал Financial Times про перехоплення європейських супутників російськими спецслужбами, Реньє зазначив, що така активність москви не є несподіванкою.
"Це давня практика з боку росії. Тут немає нічого нового. Націлювання на європейські космічні об'єкти або супутники це те, що росія робить уже багато років, якщо не десятиліть. Ми прекрасно обізнані про цю проблему", - заявив спікер ЄК.
Реньє наголосив, що ЄС уже має інструменти для виявлення загроз і розробляє нові механізми стримування агресії в космосі:
- Система Galileo: вже наявна супутникова мережа, здатна виявляти і стримувати подібні атаки.
- Європейські "космічні щити": нова ініціатива, яку ЄС розгорне спільно з державами-членами в рамках дорожньої карти з оборони. Ці щити призначені спеціально для фізичного і кібернетичного захисту супутників.
"Ми знаємо, що росія цим займається, і ми готові за необхідності цьому протистояти", - підсумував Реньє.