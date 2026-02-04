рф вже багато років атакує європейські супутники – Єврокомісія

У ЄС готують відповідь на таку проблему.

росія намагається перехоплювати супутники європейських країн.

Про це під час брифінгу заявив прессекретар Єврокомісії Тома Реньє.

Коментуючи матеріал Financial Times про перехоплення європейських супутників російськими спецслужбами, Реньє зазначив, що така активність москви не є несподіванкою.

"Це давня практика з боку росії. Тут немає нічого нового. Націлювання на європейські космічні об'єкти або супутники це те, що росія робить уже багато років, якщо не десятиліть. Ми прекрасно обізнані про цю проблему", - заявив спікер ЄК.