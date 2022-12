Різниця в оплаті до $3000: навіщо IT-фахівцям вчити англійську мову

Різниця в оплаті для айтівців з низьким і високим рівнем інглішу на різних спеціальностях може сягати до $3000. Про це йдеться в дослідженні зарплат DOU за червень 2022 року.

Школа Solid English School розповідає, навіщо IT-спеціалістам англійська, скільки можна з нею заробляти і які курси англійської мови онлайн тобі підходять, щоб апгрейднути свій рівень.

Навіщо айтівцям англійська

Тим, хто працює в IT, інгліш потрібен з кількох причин.

Для апгрейду свого рівня як спеціаліста, адже більшість книг, інструкцій та інформаційних ресурсів для розвитку виходять саме англійською. Тут важливо знати технічні терміни.

Для комунікації з клієнтами та менеджерами потрібна бізнес-англійська та володіння професійною ІТ англійською.

Для неформального спілкування з іноземними колегами в чатах важливо мати високий розмовний рівень та розуміти сленг.

Як інгліш впливає на зарплату

Статистика DOU показує: чим вища позиція, тим більший пробіл в оплаті, якщо знаєш англійську і якщо – ні. Ще впливає спеціальність: у технічних фахівців gap більший, порівняно з нетехнічними.

Джуніор software engineer з найнижчим рівнем інглішу в середньому отримує $850, а з найвищим – $1000. Оплата мідла починається від $2200, якщо його знання англійської мінімальні, й може досягати $2850, якщо вільно володіє мовою. У сеньйорів різниця ще більша – від $3750 до $5000.

А ось як змінюється медіанна оплати тестувальників різних рівнів в залежності від їхніх знань інглішу:

Джуніор QA – від $683 з мінімальною англійською до $800 з рівнем вище середнього та більше;

Мідл QA – від $1500 до $2000;

Сеньор QA – від $3000 до $3500.



Англійська впливає на оплату й інших спеціалістів, які працюють в IT. Ось скільки вони заробляють з мінімальним і просунутим інглішем:

DevOps – $1600, якщо рівень Elementary, і $4500, якщо рівень – Upper-Intermediate - Advanced;

Product Manager – $1800 і $3500;

Project Manager – $1200 і $2200;

HR Manager – $850 і $1700;

Data Scientist – $1700 і $2850.

Звісно, англійська – не єдиний фактор, що впливає на оплату. Окрім неї важливі досвід, місто, у якому працює фахівець, тип компанії тощо. Але якщо ці фактори будуть рівними, хороший інгліш завжди буде перевагою.

