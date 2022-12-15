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ТЕХНОЛОГІЇ

Різниця в оплаті до $3000: навіщо IT-фахівцям вчити англійську мову

15 грудня 2022, 19:00
Різниця в оплаті до $3000: навіщо IT-фахівцям вчити англійську мову

Різниця в оплаті для айтівців з низьким і високим рівнем інглішу на різних спеціальностях може сягати до $3000. Про це йдеться в дослідженні зарплат DOU за червень 2022 року.

Школа Solid English School розповідає, навіщо IT-спеціалістам англійська, скільки можна з нею заробляти і які курси англійської мови онлайн тобі підходять, щоб апгрейднути свій рівень.

Навіщо айтівцям англійська

Тим, хто працює в IT, інгліш потрібен з кількох причин.

  • Для апгрейду свого рівня як спеціаліста, адже більшість книг, інструкцій та інформаційних ресурсів для розвитку виходять саме англійською. Тут важливо знати технічні терміни.
  • Для комунікації з клієнтами та менеджерами потрібна бізнес-англійська та володіння професійною ІТ англійською.
  • Для неформального спілкування з іноземними колегами в чатах важливо мати високий розмовний рівень та розуміти сленг.

 

Як інгліш впливає на зарплату

Статистика DOU показує: чим вища позиція, тим більший пробіл в оплаті, якщо знаєш англійську і якщо – ні. Ще впливає спеціальність: у технічних фахівців gap більший, порівняно з нетехнічними.

Джуніор software engineer з найнижчим рівнем інглішу в середньому отримує $850, а з найвищим – $1000. Оплата мідла починається від $2200, якщо його знання англійської мінімальні, й може досягати $2850, якщо вільно володіє мовою. У сеньйорів різниця ще більша – від $3750 до $5000.

А ось як змінюється медіанна оплати тестувальників різних рівнів в залежності від їхніх знань інглішу:

  • Джуніор QA – від $683 з мінімальною англійською до $800 з рівнем вище середнього та більше;
  • Мідл QA – від $1500 до $2000;
  • Сеньор QA – від $3000 до $3500.


Англійська впливає на оплату й інших спеціалістів, які працюють в IT. Ось скільки вони заробляють з мінімальним і просунутим інглішем:

  • DevOps – $1600, якщо рівень Elementary, і $4500, якщо рівень – Upper-Intermediate - Advanced;
  • Product Manager – $1800 і $3500;
  • Project Manager – $1200 і $2200;
  • HR Manager – $850 і $1700;
  • Data Scientist – $1700 і $2850.

Звісно, англійська – не єдиний фактор, що впливає на оплату. Окрім неї важливі досвід, місто, у якому працює фахівець, тип компанії тощо. Але якщо ці фактори будуть рівними, хороший інгліш завжди буде перевагою.

Чому варто вчити англійську в Solid

Solid English School спеціалізується на англійській для тих, хто працює в IT. В залежності від того, ти вже працюєш у цій сфері чи лише шукаєш роботу, маєш мінімальні знання чи можеш вільно говорити англійською, і хочеш прокачати вимову, тобі можуть підійти такі онлайн-курси.

  • Job Interview Preparation – для тих, кому потрібно підготуватися до співбесіди англійською в IT-компанії. Ти навчишся розповідати про себе, відповідати на питання рекрутера та прокачаєш CV.
  • IT Starter – для тих, хто вже працює в IT або збирається туди перейти. Під час занять ти апгрейдниш свій рівень інглішу від Elementary до strong Pre-Intermediate, поповниш вокаб IT-лексикою й також зможеш підготуватися до співбесіди.
  • IT Basic – для тих, хто хоче вільно говорити на мітингах, розуміти колег, дивитись та читати матеріали для роботи в оригіналі, працювати у міжнародних проєктах тощо. Ти підвищиш свій рівень, навчишся писати складні технічні тексти й виправиш помилки у вимові.
  • IT Pro – для тімлідів та менеджерів з рівнем Intermediate та вище, яким треба обговорювати завдання та процеси, приймати рішення, давати фідбек тощо. Ти навчишся використовувати складні конструкції й говорити like a native.
  • Відео курс – для тих, у кого немає часу займатися за графіком з тічером.Ти навчишся презентувати свою частину роботи, дізнаєшся, як проходити співбесіди та додаси у свій вокаб нові слова.


У Solid English School ти швидко прокачаєш англійську мову для IT-фахівців. Перед початком занять менеджер школи допоможе визначити, який у тебе рівень інглішу та твою мету в навчанні. Щоб ти досяг запланованого результату, групові уроки проходять у маленьких командах до восьми осіб. Так тічер може приділити увагу кожному. Ще ти можеш обрати профільні курси або Business English, щоб апгрейднути свої навички спілкування в англомовному робочому середовищі. You can learn IT!

 

 

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